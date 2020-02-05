شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تبدأ أولى تجارب المتابعة بالكاميرات للعمل بمقرات الشهر العقاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأربعاء، بحضور أولى تجارب البث الحي لكاميرات المتابعة المثبتة بأحد مكاتب التوثيق، إذ قام قطاع الشهر العقاري بالوزارة وبالتعاون مع وزارة الاتصالات بتركيب أولى كاميرات المتابعة اليومية لأعمال الشهر العقاري بأحد مكاتب الشهر والتوثيق بالقاهرة.

ونقلت الكاميرات المعاملات التي تتم داخل المقر عبر شاشات العرض بغرفة المتابعة بقطاع الشهر العقاري بالوزارة، للوقوف على مدى انتظام العمل، وهو ما سيتم تعميمه خلال الفترة القادمة على المقار التي تشهد زحامًا من المواطنين.