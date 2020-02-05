شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بإنشاء «جامعة المدينة بالقاهرة» (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 5 مكرر (أ)، قرارين جمهوريين للرئيس عبدالفتاح السيسي Advertisements وجاء قرار رقم 53 لسنة 2020، بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم جامعة المدينة بالقاهرة. وجاء في قرار رقم 54 لسنة 2020، بعدم الإخلال بأحكام قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 يشترط قبل الترخيص بإنشاء مارينا دولية للحصول على موافقة رئيس الجمهورية على إنشائها.

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