شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية: لا نية لتأجيل الدراسة.. والفصل الدراسي الثاني يبدأ السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بدء الدراسة للفصل الدراسى الثانى بجامعة الإسكندرية السبت المقبل وأن مدة الدراسة 16 أسبوع تنتهى في 29 مايو 2020 وتعقد إمتحانات نهاية العام خلال شهرى مايو، ويونيو 2020 ووفق طبيعة الدراسة في كل كلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارىء لمجلسي شؤون التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث اليوم الاربعاء بقاعة الإجتماعات بمبنى إدارة الجامعة.

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وأكد نائب رئيس الجامعة على وكلاء الكليات ضرورة إعلان الجداول الدراسية قبل بداية الفصل الدراسى الثانى وكذلك متابعة إعلان النتائج بكليات الجامعة والانتهاء من أعمال التصحيح خلال الأسبوع الأول من الدراسة، لاسيما مع تحول الجامعة لنظام الساعات المعتمدة.

وأشار إلى أن الهدف الأساسى من الاجتماع هو مناقشة استعدادات جامعة الإسكندرية لمواجهة مخاطر إحتمالات تسرب فيروس كورونا واستعراض ما تم اتخاذه من إجراءات سريعة من جانب الجامعة من خلال تشكيل لجنة لمتابعة الحالة الصحية في المجتمع الجامعى، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومكتب منظمة الصحة العالمية بوزارة الصحة ورفع حالة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات الجامعية ووضع خطة متكاملة لمواجهة الفيروس، وتنظيم ندوات توعية لطلاب الجامعة، وحصر الطلاب الصينيين بجامعة الإسكندرية، وكذلك قيام مركز تعليم اللغة العربية للأجانب بالجامعة TAFL Center بعقد محاضرة إرشادية للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا، وكذلك طباعة عدد من المنشورات والبوسترات الخاصة بالتوعية والوقاية وبث أفلام ووسائط إعلامية للتعريف بالفيروس مع التأكيد على ضرورة الاهتمام بالنظافة والتهوية الجيدة للمدرجات والمعامل.

واستعرضت الدكتورة جيهان جويفل، مساعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب لشؤون تدويل التعليم العالى والتعاون الدولى والأستاذ بقسم طب المجتمع بكلية الطب خلال الاجتماع لتاريخ الفيروس والسلسلة التي ينتمى إليها والتطور الجينى له وتصنيفه من خلال منظمة الصحة العالمية WHO وكيفية تشخيص الحالات والتأكد من إصابتها من خلال التحليل المعملى وطرق العزل والوقاية من الفيروس وكذلك طرق الحماية والوقاية لمجابهة احتمال تسرب الفيروس والمرض وقامت بالرد على عدد من التساؤلات حول طرق التعامل مع الحالات المشتبه بها.