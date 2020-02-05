ترجع أصولها للعصر الفرعوني.. ضبط تاجر آثار بحوزته 269 قطعة بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالمنيا، من ضبط عاطل بدائرة مركز مطاي؛ لحيازة بعض القطع الأثرية بمسكنه بقصد الاتجار وعرضها للبيع على راغبي الثراء السريع.
وردت معلومات لضباط قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار مفادها قيام عاطل 26 سنة، مقيم دائرة مركز مطاي بأمن المنيا؛ بحيازة بعض القطع الأثرية بمسكنه بقصد الاتجار وعرضها للبيع على راغبي الثراء السريع.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمسكنه وبحوزته 269 قطعة أثرية.
وضمت المضبوطات، 26 تمثال أشكال وأحجام مختلفة من "الجرانيت، الفخار الحجر الجيري، النحاس، البازلت، الفيانس" ترجع للعصور الفرعونية واليونانية الرومانية، 17 تميمة من "الفيانس، الحجر الجيري" جميعها ترجع للعصر الفرعوني، و226 عملة نحاسية وبرونزية جميعها ترجع للعصر اليوناني الروماني بعرض المضبوطات على مفتشى آثار المنيا أفادوا بأثريتها وأنها تخضع لأحكام قانون حماية الأثار.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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