​ "صحة قومي المرأة" تنظم ندوة للوقاية من فيروس كورونا المستجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

نظمت لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة ندوة بعنوان "الوقاية من فيروس كورونا"، بحضور الدكتورة أحلام حنفي عضوة المجلس ومقررة لجنة الصحة والسكان، والدكتور نصر السيد مستشار منظمة الصحة العالمية ومساعد وزير الصحة الأسبق للطب الوقائي، والدكتور راضي حماد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة.

وحرص أعضاء المجلس على الحضور، منهم الدكتور نبيل صموئيل، والدكتورة سهام جبريل، والأستاذة سناء السعيد، والسفيرة سناء عطا لله مقررة محافظة القاهرة، وعضوات وأعضاء لجنة الصحة والسكان وفروع محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

أشادت الدكتورة أحلام حنفي بدور أجهزة الدولة ووزارة الصحة في التعامل مع فيروس "كورونا"، وذلك بأخذ جميع التدابير الاحترازية ومن أهمها الحجر الصحي لعدم دخول الفيروس مصر، كما أشارت إلى دور المجلس ولجنة الصحة والسكان في التوعية المجتمعية بطرق الوقاية المختلفة للحد من انتشار الأمراض الفيروسية التنفسية عموما.

Advertisements

أكد الدكتور نصر السيد على أهمية التوعية بالمعلومات الأساسية بالأمراض الفيروسية وطرق انتقالها والوقاية وكيفية التعامل مع الحالات المصابة، واستعرض لمحة عن تاريخ الأمراض الفيروسية والأوبئة وطرق انتشارها ومكافحتها كما بعث برسائل تطمينية أن مصر ليست في مرحلة الوباء ولكننا في مرحلة التوعية بالمرض طرق الوقاية منها.

قدم الدكتور راضي حماد شرح تفصيلي بالصور عن طرق الوقاية المختلفة من أهمها الامتناع عن السفر في الدول المصابة، وعدم التواجد بالأماكن المزدحمة، وضرورة غسل الأيدي المتكرر بالإضافة إلى التقليل من الاحتكاك بالمصابين واقتصار التعامل مع المصابين من خلال فرق طبية مدربة، ومزودة بواقيات شخصية.

وأكد ضرورة المحافظة على النظافة الشخصية والحرص على نظافة الأسطح والأرضيات والمحافظة على العادات الصحية الأخرى بالتوازن الغذائي وممارسة الرياضة مع ضرورة الحفاظ، وتقوية الجهاز المناعي والبعد عن التدخين.