مدبولي يشهد توقيع اتفاقية حكومية لرصف طرق في 12 محافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع اتفاقية بين وزارتي النقل والتنمية المحلية لتنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل 12 محافظة بقيمة 2 مليار جنيه ، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والمهندس كامل الوزير وزير النقل.

ووقع الاتفاقية اللواء مهندس حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري والمهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزيرالتنمية المحلية للتخطيط.

وعقب التوقيع، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن اتفاقية اليوم تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بالمحافظات وما يمس المواطنين من خدمات إذ أن إقامة طرق على مستويات عالية تعد من أهم الخدمات التي يمكن أن يحصل عليها المواطن ، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بملف الطرق وضخ استثمارات كبيرة به من أجل تحسين جودة الخدمات عليها.

ومن جانبه ..أكد وزير التنمية المحلية على الأهمية التى يوليها الرئيس والحكومة لملف تطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات ، نظراً لارتباطها بالتنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال شعراوى: إن الطرق تعد شرياناً مهماً من شرايين التنمية حيث تم وضع خطة للطرق العاجلة ذات الأولوية في المرحلة الأولى والتي يمكن أن يكون لها عائد اقتصادى متنام وسريع ودعم وتنمية الاقتصاد المحلي وزيادة الناتج المحلي للمحافظات والترابط والتواصل الاقتصادي بين المدن الرئيسية بالإضافة إلى تيسيير عملية تصدير المنتجات المختلفة للخارج وحركة التجارة الداخلية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة وضعت أولويات للطرق المحلية والاقليمية ذات البعد الاقتصادي، حيث تم اختيار تلك الطرق من خلال اللجنة المشتركة المشكلة وتم استيفاء الشروط التي تم وضعها ومنها أن تكون ذات كثافة مرورية عالية وتخدم أكبر عدد من المواطنين، وتربط بين القرى والمدن الرئيسية حيث نتعاون مع وزارة النقل لتنفيذها وخدمة المواطنين والمستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة ودعماً للاقتصاد المصرى للدولة.. مشيرا إلى استمرار التعاون المشترك بين الوزارة ووزارة النقل للإسراع في تنفيذ المشروعات الخاصة بالطرق المحلية داخل المحافظات بأعلى المواصفات وبجودة وخاصة التي تربط المدن بعضها ببعض.

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وتابع : بناء على تكليف رئيس الجمهورية تم تشكيل لجنة لحصر الطرق المحلية داخل المحافظات وتم تقدير قيمة تكلفتها بواقع 35.5 مليار جنيه .. مشيرا إلى أنه خلال العام المالي 2018/ 2019 وفقا للخطة الاستثمارية تم تنفيذ حوالي 2000 مشروع بطول 3000 كم بتكاليف 5.4 مليار جنيه ، وفي العام المالي الجاري يتم تنفيذ 2000 مشروع أيضا بأطوال 2158 كم وبتكاليف 4.2 مليار جنيه.

وصرح وزير النقل عقب توقيع الاتفاقية بأن هذا الاتفاق يأتي فى إطار خطة الدولة للتنمية ولتقديم مستوى خدمة عال للمواطنين ومواكبة النهضة التي تمت في مجال الطرق والكباري من خلال المشروع القومي للطرق ولتيسير حركة الانتقال داخل المحافظات وربطها مع الطرق الرئيسية ..مشيرا الى أن رئيس الجمهورية قد وافق على اعتماد مبلغ 10 مليارات جنيه على دفعات لصيانة ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات على أن يقوم مجلس الوزراء بوضع القواعد اللازمة لاستغلال المبلغ المُخصص كاعتماد إضافي لرفع كفاءة الطرق الهامة داخل المحافظات.

وقال : إنه فى ضوء ذلك تم دفع لجان مشتركة تضم المناطق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري ووزارة التنمية المحلية ومديريات الطرق والنقل التابعة للمحافظات لإجراء المعاينة في نطاق عدد 12 محافظة كمرحلة أولى وهي (القليوبية – الجيزة – المنوفية – الدقهلية – البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية – الغربية – دمياط– بني سويف – الفيوم – المنيا) وتم تحديد عدد 197 مشروعاً على مستوى 12 محافظة تم اختيارها وفقاً للمعايير التى تم الاتفاق عليها بإجمالى اطوال حوالي 840 كم وتكاليف إجمالية 2 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري ستتولى متابعة إجراءات التعاقد والإشراف على التنفيذ لضمان سلامة الإجراءات وتحقيق الجودة المطلوبة للأعمال المنفذة وفقا للمواصفات القياسية لهيئة الطرق و الكباري.

ونوه بأن الرئيس السيسي وجه بالتوسع في استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف في رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات لأهميتها في استخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئي وسرعة إنجاز الأعمال.

وأوضح الوزير أنه في مطلع شهر يوليو 2014، تم التخطيط للمشروع القومي للطرق بهدف انشاء طرق جديدة تسهم في تحقيق التنمية المنشودة وتصل بين المدن الحالية وبين المجتمعات التنموية الجديدة خارج حدود المدن من أجل نقل الكثافة السكانية وإيجاد فرص عمل لها خارج نطاق الوادي الضيق..مشيرا إلى أن هذه المجتمعات التنموية تتنوع ما بين صناعية وزراعية ومن أجل ذلك تم التخطيط لإنشاء 7 آلاف كيلومتر طولي من الطرق، ومن المقرر الانتهاء من حوالي 5800 كم فيما يتبقى 1200 كم سيتم الانتهاء منها تباعا حيث تبلغ تكاليف 7000 كم ( 175 مليار جنيه مصري).