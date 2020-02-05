محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ: أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 53 لسنة 2020 بإنشاء جامعة خاصة باسم (جامعة المدينة) بالقاهرة ، ويكون مقرها مدينة هليوبوليس الجديدة. وتتكون الجامعة من كليات الهندسة والعلاج الطبيعي والفنون والتصميم والإعلام والاقتصاد والعلوم الإدارية ولها إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الأربعاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرار جمهوري بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة المدينة" بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.