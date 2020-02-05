مصر تستضيف المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة مارس المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم في مكتبها بمقر المجلس، الدكتورة هاربين أرورا مؤسسة المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة؛ لبحث التحضيرات والترتيبات النهائية الخاصة بالمنتدى، والذي سيعقد لأول مرة في مصر خلال شهر مارس المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورحبت الدكتورة مايا مرسي بالدكتورة هاربين ارورا في بلدها الثاني مصر، معربة عن سعادتها وتطلعها لإستضافة مصر المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة والتى تعد أول دولة يعقد فيها المنتدي خارج مقره الأصلي الهند، ومؤكده على كون المنتدى فرصة متميزة لرائدات الأعمال من جميع أنحاء العالم في الالتقاء في مكان واحد وبحث سبل التعاون والفرص المتاحة نحو تمكين المرأة اقتصاديًا.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي أهم التحضيرات التى ستتم خلال المنتدى، وأهم الشخصيات العامة والاقتصادية والاستثمارية والفنانين على المستوى المحلي والعالمي الذين سيشاركون في المنتدى.

من جانبها، توجهت الدكتورة هاربين ارور بالشكر على حسن الضيافة والترحاب الذي تلقته خلال زيارتها الى مصر، وأكدت ان انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة في مصر يرسل رسالة للعالم أن مصر رائدة في مجال تمكين المرأة اقتصاديًا على مستوى المنطقة، مشيرة إلى أن هناك رائدات أعمال مشاركات في المنتدى من أكثر من 70 دولة حول العالم.