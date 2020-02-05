هيئة الكتاب تكشف عن حجم مبيعاتها بالمعرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، أن إصداراتها لاقت إقبالا كبيرا من جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب، وحققت مبيعات بإجمالي 2.8 مليون جنيه.

ولفتت الهيئة في بيان اليوم، إلى أن عدد النسخ المباعة وصل إلى ١٩٠٢٣١ نسخة.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب اختتم فعاليات دورته الـ ٥١ أمس بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وأعلنت الهيئة أن اليونان هي دولة ضيف الشرف الدورة المقبلة (٥٢)، في تقليد جديد تمثل في إجراء مراسم لتسليم اللقب، حيث سلم إيلي صايبي سفير دولة السنغال بالقاهرة ضيف شرف الدورة الـ ٥١ اللقب إلى نيكولاس جاريليدس سفير دولة اليونان.