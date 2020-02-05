مصر | أنكرت ثم اعترفت.. التحقيقات تكشف تفاصيل سقوط تاجرة الاستروكس بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنكرت ثم اعترفت.. التحقيقات تكشف تفاصيل سقوط تاجرة الاستروكس بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل سقوط تاجرة مخدرات وبحوزتها 15 لفافة استروكس، وبسؤالها أنكرت عن اتجارها في المواد المخدرة.

وقالت المتهمة أمام النيابة، إنها في الفترة الأخيرة كانت تقيم برفقه شقيقها بمنزله الخاص وفي يوم الواقعة، كانت نائمة على أريكة وبدخول القوة الأمنية للمنزل وتفتيشه عثروا على لفائف الاستروكس وأن المضبوطات ملك شقيقها وبتضييق الخناق عليها اعترفت باتجارها للمواد المخدرة وأنها تتواصل مع عملائها عن طريق الهاتف المحمول.



كانت البداية أثناء مرور قوة من مباحث قسم شرطة العجوزة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، أشتبه في المتهمة "س.ه" وقامت القوة بتفتيشها وعثر بحوزتها على 15 لفافة استروكس بداخل حقيبتها، بالإضافة لمبلغ مالي 800 جنيه وهاتف محمول وتم القبض عليها وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتولت النيابة التحقيق.