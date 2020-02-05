مصر | إحالة المتهمة بقتل "مسنة 15 مايو" إلى المفتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة المتهمة بقتل "مسنة 15 مايو" إلى المفتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحالت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جمال عبدالعال السمري وعضوية المستشارين محمد سامح عبدالخلق وأمجد محمد عبدالفتوح، أوراق "سماح.أ" 43 سنة، المتهمة بقتل سيدة مسنة في منطقة 15 مايو إلي فضيلة المفتي.

تعود أحداث القضية عندما تلقي قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من زوج المجني عليها، حال إنتهائه من عمله وعودته لمسكنه فوجي بزوجته مسجاه علي الأرض وقد أزهقت روحها، كما اشتم رائحة تسريب شديد للغاز، حيث انتقل إلي المطبخ الخاص بمحل مسكنه فوجي بفتح الغاز الخاص بالوقود، وعلي الفور إنتقلت ضباط المباحث إلي مكان الواقعة.

وبإجراء التحريات والبحث تبين أن وراء الواقعة المتهمة "سماح.أ"، حيث توجهت المتهمة وأستغلت العلاقة الأسرية التي تربطها بالمجني عليها وتمكنت من الدخول لمسكنها وانهالت علي المجني عليها بسلاح أبيض "سكين"، عثرت عليه بمسكن المجني عليها وطعنتها عده طعنات بالغة حتي أزهقت روحها وعقب التأكد من وفاتها قامت بسرقة المنقولات "مشغولات ذهبية، و2 هاتف محمول، ومبلغ مالي"، وقامت بفتح مصدر الغاز بالوقود حتي يتم تسريب الغاز وحدوث حريق، للهروب بفعلتها وإظهار صورة مخالفه للواقعة.

وبمواجهه المتهمة إعترفت بإرتكابها للواقعة، بقصد سرقة محتويات المسكن، لمرورها بضائقة مالية وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

