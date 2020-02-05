مصر | إخلاء سبيل متهم باستخدام "الفيسبوك" لنشر أخبار كاذبة بتدابير احترازية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل متهم باستخدام "الفيسبوك" لنشر أخبار كاذبة بتدابير احترازية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، قبول استئناف المتهم إبراهيم محمد إبراهيم محمد عبد القادر، على قرار حبسه على ذمة القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا والمتهم فيها بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، وقررت المحكمة إخلاء سبيله بتدابير احترازية.

ووجهت النيابة، للمتهمين مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي.

