مصر | إخلاء سبيل متهمين بنشر أخبار كاذبة بتدابير احترازية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل متهمين بنشر أخبار كاذبة بتدابير احترازية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة برئاسة المستشار معتز خفاجى بإخلاء سبيل المعروضين في القضية رقم 1250 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمتهمين فيها بنشر أخبار كاذبة وذلك بتدابير إحترازية.

ومن الجدير بالذكر أن هذه القضية متهم فيها الصحفي عبد الرحمن محمد يس مراسل قناة النهار والتي قررت المحكمة في جلسة سابقة بدائرة مغايرة تجديد حبسه لمدة 45 يومًا.

