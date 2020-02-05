مصر | نشرة حوادث الخليج 365: شاب يطلق النار على خطيبته لرفضها الرجوع له

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: شاب يطلق النار على خطيبته لرفضها الرجوع له والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



إخلاء سبيل عدد من المتهمين بـ"اغتيال العقيد وائل طاحون" بتدابير احترازية

قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات بطره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، إخلاء سبيل عدد من المتهمين المعروضين أمامها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اغتيال العقيد وائل طاحون"، المقيدة برقم 1430 لسنة 2018، وذلك بتدابير احترازية.

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إحالة قضية اتهام بطرس غالي بـ"فساد الجمارك" لمحكمة الاستئناف

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالعباسية، إحالة قضية إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق في اتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الجمارك" لمحكمة استئناف القاهرة لنظرها أمام الدائرة المختصة سابقًا.

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إحالة المتهم بإطلاق النار على خطيبته للجنايات

أمرت نيابة النزهة، اليوم الأربعاء، إحالة المتهم بإطلاق النار على خطيبته السابقة، وحاول بعدها الانتحار لرفضها الرجوع إليه إلى محكمة الجنايات.

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خيانة واختطاف.. سيدة تتفق مع مسجل خطر لابتزاز زوجها بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، في كشف ملابسات واقعة ادعاء خطف ربة منزل ونجلها بمنطقة البساتين.

للمزيد هنا خيانة واختطاف.. سيدة تتفق مع مسجل خطر لابتزاز زوجها بالقاهرةنجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، في كشف ملابسات واقعة ادعاء خطف ربة منزل ونجلها بمنطقة البساتين.للمزيد هنا الحبس سنة لضابط شرطة قتل مواطنا بالخطأ في الساحل

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، بمعاقبة محمد أنور حسن إبراهيم، "ضابط شرطة"، بالحبس لمدة عام، مع الشغل بتهمة القتل الخطأ.

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التحقيق في مقتل صاحب سوبر ماركت على يد نجل عمه بالجيزة

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع 3 متهمين بقتل صاحب سوبر ماركت يدعى "محمد عبد الحي"، من بينهم نجل عمه يدعى "مراد.ج.ا" بأبو النمرس، فيما طلبت التحريات.

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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365" ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار: