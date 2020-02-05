مصر | الجنايات تُخلي سبيل عدد من المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجنايات تُخلي سبيل عدد من المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، إخلاء سبيل عدد من المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية في القضية رقم 640 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

وكانت النيابة وجهت تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.