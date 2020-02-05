مصر | بتدابير احترازية.. إخلاء سبيل عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتدابير احترازية.. إخلاء سبيل عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره برئاسة المستشار معتز خفاجي، إخلاء سبيل عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 1175 لسنة 2018 حصر أمن دولة، وذلك بتدابير احترازية.

ووجهت النيابة العامة، للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب وسيلتها لتحقيق أغراضها، والتخطيط لعمليات إرهابية ضد مؤسسات الدولة، والتخطيط لعمليات عدائية والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.