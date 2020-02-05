مصر | إخلاء سبيل عدد من المتهمين بـ"خلية شقة الهرم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل عدد من المتهمين بـ"خلية شقة الهرم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره برئاسة المشار معتز خفاجي، إخلاء سبيل عدد من المتهمين في القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية شقة الهرم" لاتهامهم بتصنيع المواد المتفجرة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وذلك بتدابير احترازية.

ويواجه المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاشتراك في تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية بالهرم، استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبيني لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، والتي أسفر عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم.

