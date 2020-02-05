مصر | إخلاء سبيل عدد من متهمي "طلائع حسم الإرهابية" بتدابير احترازية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل عدد من متهمي "طلائع حسم الإرهابية" بتدابير احترازية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، إخلاء سبيل عدد من المتهمين في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا والمعروفة باسم "طلائع حسم الإرهابية" وذلك بتدابير احترازية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قرارًا بإدراج عدد من المتهمين في القضية على قائمة الكيانات الإرهابية ومن بين الأسماء المدرجة معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدي غنيم، ومجدي شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى.

وأبرز الاتهامات المنسوبة للمتهمين: الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، وتخطيط قيادات الإخوان الهاربين خارج وداخل البلاد لإعادة تنظيم عناصر المجموعات المسلحة للجماعة تحت مسمى "طلائع حسم" ووضع برامج تدريبية لرفع مستواهم البدني والقتالي من خلال عدة محاور لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح البلاد.

