مصر | إخلاء سبيل عدد من المتهمين بـ"اغتيال العقيد وائل طاحون" بتدابير احترازية

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قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات بطره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، إخلاء سبيل عدد من المتهمين المعروضين أمامها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اغتيال العقيد وائل طاحون"، المقيدة برقم 1430 لسنة 2018، وذلك بتدابير احترازية.

وكانت محكمة شمال القاهرة العسكرية، أصدرت أحكامًا في يناير 2018، بالإعدام لكل من محمد بهي الدين، خالد صلاح الدين، أسامة عبد الله محمد، محمود محمد سعيد، وغيابيًا "جاد محمد جاد، حسام الصغير، علاء علي علي، الحسيني محمد صبيري "والمؤبد لـ 10 حضوريًا و6 غيابيًا و26 ما بين عدم الاختصاص والبراءة وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته.

ووجهت للمتهمين تهم الانضمام لجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، التي كفلها الدستور والقانون.

وكانت التحقيقات قد كشفت عن تورط المتهمين في التحريض على قتل وائل عاطف طاحون، ضابط الأمن العام، ومجند شرطة وشخص آخر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وأشارت إلى ارتكاب أعضاء المجموعات المسلحة أعمالًا عدائية منها واقعة قتل المجني عليه بتاريخ 21 أبريل 2015.