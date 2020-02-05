مصر | نيابة العجوزة تحقق مع متهمة بالاتجار في الاستروكس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيابة العجوزة تحقق مع متهمة بالاتجار في الاستروكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، التحقيق مع سيدة "س.ه" في عقدها الثالث من العمر، لإتجارها في المواد المخدرة، بعد ضبطخا وبحوزتها 15 لفافة استروكس، بمنطقة العجوزة.



كانت البداية أثناء مرور قوة من مباحث قسم شرطة العجوزة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، أشتبه في المتهمة "س.ه" وقامت القوة بتفتيشها وعثر بحوزتها على 15 لفافة استروكس بداخل حقيبتها، بالإضافة لمبلغ مالي 800 جنيه وهاتف محمول.



وبإعداد الإجراءات، تمكن رجال المباحث من القبض عليها وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتولت النيابة التحقيق.