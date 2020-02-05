مصر | إحالة المتهم بقتل جاره في المطرية إلى الجنايات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة المتهم بقتل جاره في المطرية إلى الجنايات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة المطرية، إحالة عاطل متهم بقتل جاره بمنطقة المطرية، إلي محكمة الجنايات، بسبب خلافات الجيرة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة المطرية، بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة بين كل من "ج.م" عاطل و"ع. ك" مسن، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث الي محل البلاغ المقدم، فتم العثور علي الأخير وهو قد تعرض للضرب المبرح ووجود بعض الاصابات في الرأس، وعلي الفور تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وبإجراء التحريات الأولية حول الواقعة، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة عاطل جار المجني عليه، ووقعت بينهما خلافات بسبب الجيرة، فقام المتهم بالتعدي بالضرب على المجني عليه حتى فارق الحياة.

وتم القبض على المتهم، وبمواجهته أمام النيابة العامة أقر بقيامه بالواقعة، وأحالت النيابة بدروها أوراق القضية إلي محكمة الجنايات.