أخبار مصر | "التضامن" توقع بروتوكول تعاون مع مصر الخير لنشر القيم غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" توقع بروتوكول تعاون مع مصر الخير لنشر القيم غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، غدا الخميس، فاعليات توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة مصر الخير الخاص بمبادرة "قيم وحياة"، بحضور الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير.

وتهدف المبادرة إلى نشر مجموعة من القيم الأخلاقية الأساسية في المجتمع ورفع الوعي القيمي والأخلاقي للمواطن مثل "السلام– السعادة– الاحترام– المحبة– البساطة– الصدق- والنزاهة- التعاون– التواضع– الاتحاد– المسؤولية" بعيدًا عن أي تعصب عرقي أو ديني عن طريق دمج مجهود كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تبنيهم للفكرة كأحد برامجهم الأساسية، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا.