أخبار مصر | الاعتداء على طبيبة داخل مستشفى في بورسعيد.. والتأمين الصحي: "احتوي المريض يا دكتورة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاعتداء على طبيبة داخل مستشفى في بورسعيد.. والتأمين الصحي: "احتوي المريض يا دكتورة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت لجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء تفاصيل الاعتداء على طبيبة بمستشفى الإسراء ببورسعيد على يد أهالي أحد المرضى.

وقالت اللجنة، في بيان لها: "في إطار تكرار ظاهرة الاعتداء على الأطباء أثناء تأدية عملهم، تعرضت اليوم طبيبة بمستشفى الإسراء ببورسعيد لاعتداء لفظي من قبل أهل مريض بعد الكشف عليه ووصف العلاج المناسب لحالته، وقد تم تسجيل الاعتداء بكاميرات المراقبة بالمستشفى".

وأضافت: "وفي خطوة متخاذلة فقد رفضت هيئة التأمين الصحي الجديد ببورسعيد طلب الطبيبة بعمل محضر باسم المنشأة، وكان رد مسؤول لجنة رضا المنتفعين بهيئة التأمين الصحي الجديد ببورسعيد: احتوي المريض يا دكتورة".

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وأكدت اللجنة التابعة لنقابة الأطباء، أنها تتابع الموقف مع الطبيبة للتأكد من اتخاذ كل الإجراءات القانونية والتصعيدية لحفظ حقها، مهيبةً بكل الجهات المعنية القيام بدورها في التصدي لهذه الظاهرة وإيقافها، سواء الجهات الإدارية أو أقسام الشرطة.

وأهابت لجنة الشباب بالجهات التنفيذية والتشريعية سرعة إصدار قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء المعطل بمجلس النواب منذ سنوات، لإيقاف هذا الخطر الداهم الذي يحيط بأطبائنا وبالمستشفيات.

ودعت اللجنة جميع أطباء مصر شبابًا وشيوخًا للمشاركة في الجمعية العمومية المقامة بعد غدٍ الجمعة والوقوف صفًا واحدًا من أجل حقوق الأطباء واتخاذ خطوات تضمن لهم حياة كريمة وبيئة عمل سويّة.