أخبار مصر | أمين الأطباء تكشف سبب غياب وزيرة الصحة عن تأبين طبيبات المنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين الأطباء تكشف سبب غياب وزيرة الصحة عن تأبين طبيبات المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وسماع أراء الأطباء الغاضبين من موقف وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد تجاه الحادث، موضحة أن النقابة بصدد اتخاذ إجراءات فعلية حيال الوزيرة منها إمكانية

"إحالة الوزيرة للتحقيق بلجنة آداب المهنة بالنقابة على خلفية الحادث، أو المطالبة بإقالتها من عدمه أو أي قرارات أخرى".



وحول عدم ذهاب وزيرة الصحة، لتقديم التعازي لأسر ضحايا الحادث كما وعدت في تصريحات عقب الحادث، أوضحت الشافعي في تصريح خاص إلى "الخليج 365": قد يكون انشغال الوزيرة ومتابعتها المستمرة لفيروس كورونا هو السبب في عدم ذهابها وتقديمها التعازي، مؤكدة أن النقابة قدمت واجب التعازي لأسر الطبيبات.



قالت الدكتورة نجوى الشافعي، أمين عام نقابة الأطباء، إن النقابة قررت عقد جمعية عمومية طارئة بعد غد الجمعة، لبحث تداعيات حادث طبيبات المنيا