أخبار مصر | الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بالترخيص لوزير البترول للتعاقد مع شركات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بالترخيص لوزير البترول للتعاقد مع شركات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على قانون رقم 158 لسنة 2019 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة باسيفيك أويل ليمتد وشركة زد إن بي في إل تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق رأس العش بجنوب خليجح السويس (ج.م.ع).

وجاء قرار رئيس الجمهورية رقم "53 لسنة 2020" بإنشاء "جامعة المدينة بالقاهرة"، بالاضافة الي قرار رئيس الجمهورية رقم "54 لسنة 2020" الذي ينص على عدم الإخلال بأحكام بالقانون "رقم 12 لسنة 1984" الخاص بالرى والصرف، على أن يتم إنشاء مارينا دولية قبل الترخيص.

وتشمل الجامعة على كليات "هندسة، وعلاج الطبيعى، وفنون وتصميم، وإعلام، واقتصاد والعلوم الإدارية"، على أن يكون مقرها مدينة هليوبوليس الجديدة بمحافظة القاهرة، وأن تكون للجامعة اعتبارية خاصة، ويكون، ويكن الغرض الأساسي منها لا يتوقف على تحقيق الربح فقط.

