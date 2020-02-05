أخبار مصر | نبيلة مكرم تستعرض جهود "الهجرة" في محاضرة بقيادة القوات البحرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نبيلة مكرم تستعرض جهود "الهجرة" في محاضرة بقيادة القوات البحرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث شاركت في محاضرة بحضور قادة وضباط وطلبة القوات البحرية، كما قامت بجولة للتعرف على الأسلحة الحديثة المنضمة للقوات البحرية المصرية.

مراسم الزيارة بدأت بكلمة للفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية رحب فيها بالوزيرة فى إحدى قلاع القوات المسلحة العريقة، مشيدًا بدور الوزيرة فى ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم وتم عرض فيلم تسجيلى يوضح الجهود التى تبذلها الوزارة فى مجال زيادة الروابط بين المصريين المقيمين بالخارج ووطنهم الأم مصر.

ووجهت وزيرة الهجرة الشكر للقوات المسلحة درع الوطن وسيفه لدورها فى حماية الأمن القومى ومقدراته والتقدير للدعم المقدم لجهود الوزارة فى كل الأنشطة لتأصيل الهوية الوطنية للمصريين بالخارج، كما قدمت تحية تقدير للقوات البحرية وقائد القوات البحرية على التعاون المثمر فى مؤتمرات مصر تستطيع وما أثمره من تعظيم الاستفادة من دور الخبراء المصريين بالخارج فى تنمية علاقات التعاون الثنائى مع دول إقامتهم.

Advertisements

واستعرضت الوزيرة دور وزارة الهجرة فى تصحيح المفاهيم وعرض الحقائق للمصريين بالخارج والقيام بمخاطبة كل فئة لربطها بالوطن ونقل جهود التنمية الضخمة الغير مسبوقة التى تشهدها البلاد، بدءًا من المواقف العمالية والحالات الفردية لبعض الفئات وتحرك الدولة ممثلة فى وزارة الهجرة أوصلت رسالة بأن الدولة تقف سند ودعم للمصريين بالخارج، تدافع عن كرامته وحقوقه.

وأشارت الوزيرة إلى دور منتديات الجيل الثانى والثالث التى يتم تنظيمها بالتعاون مع وزارة الدفاع لتصحيح المفاهيم المغلوطة ونقل شعور الفخر بالقوات المسلحة ومقاتليها للشباب بالخارج ودورهم فى الدفاع عن مصر وأمنها القومي بأبعاده المتعددة، ليتحولوا إلى جنود للدولة بالخارج وصوت لإنجازاتها ومدافعين عن صورتها الصحيحة إضافة إلى مبادرة "اتكلم مصري" لتأصيل الهوية عبر برنامج لغوى وثقافى للأطفال المصريين غير الناطقين بالعربية فى الخارج.

وقامت السفيرة نبيلة مكرم بتوضيح دور الوزارة فى التواصل مع علماء وخبراء مصر بالخارج لينقلوا خبراتهم لدولتهم الأم، إضافة إلى الأطباء الذين يتقدموا المراكز فى المراكز الطبية والأكاديمية ويمثلوا ثقل فى دول المهجر بالخارج وفى إفريقيا، مثمنة دورهم وأثر ذلك كقوة مصر الناعمة لخط دفاع الأمن القومي بالخارج.