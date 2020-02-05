أخبار مصر | القوى العاملة والعمل الدولية يبحثان أجندة التعاون المشترك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوى العاملة والعمل الدولية يبحثان أجندة التعاون المشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، سينتيا صموئيل أولونجوان مساعدة المدير العام والمديرة الإقليمية لدول إفريقيا لمنظمة العمل الدولية، وبيتر فان غوي، نائب المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية لدول أفريقيا، علي هامش الاجتماع السنوي لمديري مكاتب منظمة العمل الدولية في الدول الإفريقية الذي يعقد بالقاهرة ويستمر ويختتم أعماله غدا الخميس، للاتفاق علي أجندة التعاون والعمل المشترك بين الوزارة والمنظمة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد "سعفان" أن الهدف الأساسي هو تحقيق التعاون والعمل المشترك باعتباره الأساس لتحقيق النجاح فى الملفات المشتركة بين مكتب المنظمة بالقاهرة، والوزارة، مشيرا إلي أن ذلك يبدو جلياً فى مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية الذى أنهى مرحلته الأولى مؤكدا أننا عازمون على استكمال مشروع التنافسية كي يعطي أرقاما حقيقية في كافة مجالات عمل الوزارة بتطبيقه على مستوى محافظات الجمهورية تباعًا وتعتمد المنظومة الجديدة علي التحول الرقمي توحيدا للجهد وللمفاهيم بين المديريات وتدريب المفتشين على استخدامها في أثناء التفتيش.

وتابع الوزير: أن مديريات القوى العاملة بمحافظات الإسكندرية وبورسعيد والشرقية تم حوسبتها بنسبة 100%، وتتوالى المحافظات تباعًا ليتم تعميم الحوسبة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى الوزارة، طبقت المرحلة الأولى من مشروع التنافسية على مستوى 11 محافظة، مستهدفا 26 مكتبا لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، ضمت 120 مفتشا.

وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية قامت بتشكيل مجلس أعلى للحوار المجتمعي فى مجال العمل يختص بمناقشة كافة المشكلات العمالية أو التشريعية فى مجال العمل، مشيرا إلي أن للمجلس مجالس فرعية بالمحافظات، ويتم عقد اجتماعاته بالمحافظات.

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ومن جانبها، أشارت "سينتيا" إلي أن أهم الموضوعات المطروحة حاليا هي "التنافسية" و"الإنتاجية" وتم إلقاء الضوء عليهما الاجتماع مع اتحاد الصناعات المصرية وخاصة بعض النقاط المهمة الخاصة بتحقيق العمل اللائق فى مصر، وضرورة استغلال الموارد المتاحة بالفعل والاهتمام بالشباب وتحقيق المساواة بين الجنسين.

وفي نفس السياق، أعرب بيتر فان غوى نائب المدير الاقليمى لمنظمة العمل عن سعادته لوجوده فى مصر لحضور هذا الاجتماع وأن المصريين على قدر التحدي وأن العالم كله يرى هذا الآن.

وأكد "غوي" أن مصر على قائمة أولويات العمل للمنظمة، مشيرا إلي أن المكتب الإقليمي بالقاهرة لديه ولاء لمصر ليس شخصا أو اثنين لكن المكتب بالكامل.