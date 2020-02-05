أخبار مصر | توقيع بروتوكول لتوفير حياة أفضل لقاطني المشروعات البديلة للعشوائيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقيع بروتوكول لتوفير حياة أفضل لقاطني المشروعات البديلة للعشوائيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لوزارة الإسكان، والمجلس القومي للشباب التابع لوزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ وذلك من أجل تطوير المناطق العشوائية وفقا للسلطات والاختصاصات المحددة لكل منهما، وتوفير مستوى حياة أفضل صحياً وبدنياً واجتماعياً وفكرياً وثقافيا للشباب قاطني المشروعات البديلة للعشوائيات.

ووقع البروتوكول المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية، ورمزي هندي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية ويأتي هذا البروتوكول في إطار الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية للدولة نحو ضرورة الوضع في الاعتبار عدم اقتصار أعمال تطوير المناطق العشوائية على بناء مساكن جديدة أو إعادة تجديد القائم منها، وإنما ضرورة أن تشتمل عملية التطوير على إعادة بناء المواطن والشخصية المصرية، وخاصة النشء منهم؛ صحيًا وفكريًا وثقافيًا ورياضيًا.

من جهته، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم بتشريف رئيس الوزراء، هو من البروتوكولات المهمة التي تتماشى مع استراتيجية الوزارة ورؤيتها لتطوير مراكز الشباب؛ لافتاً إلى أن هناك تحديات في عدة عناصر، فجزء من المراكز التي تم تطويرها يُعاد صيانتها مع إكمال المراحل المتبقية، وفي الوقت نفسه تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية لتشمل أكثر من نشاط، بحيث لا تقتصر على ملاعب كرة القدم، بل تشمل مجالات أخرى ثقافية، واجتماعية، وطبية، وغيرها من الأنشطة التي تستهدف فئة الشباب، كما أن الدولة تعمل على توجيه هذه المراكز لخدمة جميع أفراد الأسرة المصرية داخل هذه المراكز.