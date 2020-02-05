أخبار مصر | زوج مصابة بـ"حادث المنيا": تعاني من كسر بالحوض.. و"الصحة" لم تتواصل معنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زوج مصابة بـ"حادث المنيا": تعاني من كسر بالحوض.. و"الصحة" لم تتواصل معنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور سامح الخيري، زوج الدكتورة راعوث القس أشعياء إحدى مصابات حادث طبيبات المنيا، إن زوجته تنتظر إجراء عملية "كسر في الحوض" والتي يتم إجراؤها على مرحلتين، أول مرحلة تمت منذ يومين، والمرحلة الثانية يتم إجراؤها بعد أسبوع.

وأضاف زوج الطبيبة في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن وزارة الصحة لم تتواصل معهم نهائيًا منذ وقوع الحادث إلى وقتنا هذا، موضحًا أن مجموعة من الأطباء يزورون زوجته من وقت لآخر ويقدمون لها الدعم النفسي بصفه ودية، مؤكدًا أن نقابة الأطباء تقدم الدعم لـ"راعوث" بشكل كامل منذ وقوع الحادث.

وأكد الخيري، على حضوره الجمعية العمومية الطارئة، المقرر انعقادها بعد غد الجمعة، بنقابة الأطباء، لبحث تداعيات حادث المنيا.

