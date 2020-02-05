أخبار مصر | برلمانية: توجيه السيسي بتوطين صناعة السيارات الكهربائية خطوة لتخفيض استهلاك الوقود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: توجيه السيسي بتوطين صناعة السيارات الكهربائية خطوة لتخفيض استهلاك الوقود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتركيز على صناعة المركبات الكهربائية من السيارات والأتوبيسات، بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، خطوة مثالية تساعد علي توفير تكلفة الوقود، مشيرة إلى أن جميع الدول أصبحت تتجه لاستخدام السيارات الكهربائية لتخفيض استهلاك الوقود والحد من التلوث البيئي الناتج عن استخدام المحروقات.

وأضافت إيفلين في تصريح خاص إلى "الخليج 365" أنه ليس هناك معوقات تمنع من استخدام السيارات الكهربائية وتوفير محطات الشحن الخاصة بها، مؤكدة أن مصر تمتلك إمكانيات كثيرة ويمكن استغلال الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء مما يوفر علي الدولة موارد كثيرة.

وتابعت عضو لجنة الصناعة أن وزير قطاع الأعمال هشام توفيق أوضخ خلال اجتماعات اللجنة أنه سيتم عمل محطات لشحن السيارات منها الشحن السريع والذي يعمل لمدة ساعة والشحن البطيء يعمل لمدة 8 ساعات، مشيرة إلى أن الوزير أوضح أن الإقبال علي استخدام السيارات الكهربائية سيكون محدودًا في بداية الأمر والذي ينتج عن التخوفات لدي البعض من استخدامها.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بالتركيز على صناعة المركبات الكهربائية من السيارات والاتوبيسات، بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال للاستفادة من خبراتهم بهدف إنشاء مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية في مصر وفتح مجال التصدير إلى دول المنطقة وذلك اثناء اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والإنتاج الحربى، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والنقل، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

