أخبار مصر | جامعة الأزهر تبحث الإجراءات الوقائية من الأنفلونزا الموسمية

وقال عامر، في تصريحات، اليوم الأربعاء، إنه تنفيذًا لذلك تم تشكيل غرفة لتنفيذ إجراءات الوقاية، والكشف عن إصابة طلاب الجامعة بالقاهرة والأقاليم بالأمراض الوبائية، تضم أطباء بشريين وأطباء أسنان، وصيادلة وهيئة تمريض.

وأشار، إلى أن غرفة العمليات سوف تهتم بالمتابعة والتنسيق لحملات التوعية ونشر الثقافة الطبية اللازمة بين طلاب وطالبات الجامعة، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهذه الحالات، وتحديد مسئول بكل كلية وإدارة من كليات وإدارات الجامعة للمتابعة والتنسيق بينه وغرفة العمليات، وقياس درجة الحرارة للحالات المشتبه بها باستخدام التيرموميترات الرقمية.

وقال عامر، إن من مهامها كذلك التواصل مع غرفة عمليات وزارة الصحة لتنسيق حجز الحالات المشتبه بها، وإعداد جدول لعمل مقدمي الخدمات الطبية على مدار الساعة وحتى إشعار آخر، فضلا عن تجهيز ملف التعامل مع فريق النظافة والمطاعم الداخلية والخارجية بالجامعة، وتوفير المواد المطهرة والمنظفات وارتداء الكمامات والقفازات، وتجهيز مستشفى الطلبة لاستقبال حالات الأنفلونزا والتهاب الجهاز التنفسي الحاد، وتوفير الأدوية اللازمة لهذه الحالات.