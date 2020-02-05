أخبار مصر | "القومي للبحوث" يطمئن المواطنين: "جار إنتاج لقاح لفيروس كورونا"

وأوضح محمد أحمد علي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، أن المركز سوف ينتج لقاح محلي الصنع لإنفلونزا الطيور، مؤكدا أنه يجري حاليا العمل على إنتاج لقاح لفيروس كورونا بالتنسيق مع أجهزة الدولة والتمويل، حيث تقنية الهندسة الوراثية العكسية تعد الأساس الذي يقوم عليه عزل الفيروسات لإنتاج لقاحات مضادة لها.

من ناحية أخرى، بعث العلماء والأطباء المشاركون في ندوة "فيروس كورونا.. المسببات والوقاية " التي نظمها المركز اليوم، رسالة طمأنينة للشعب المصري وعدم التهويل بالإصابة بالفيروس خاصة وأن الدولة اتخذت كافة التدابير اللازمة في المطارات والموانئ والمستشفيات.

وأوضحت الدكتور أمل نجيب مدير إدارة الفيروسات بالإدارة المركزية لمعامل وزارة الصحة والسكان، أنه يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية، ومن ضمنها (العزل الصحي)، على القادمين من الصين، لافتة إلى أنه يجرى فحص جميع القادمين من الصين، وفي حال الاشتباه في الإصابة يتم نقل المريض فورا إلى مستشفى حميات مجهز لتلك الحالات.

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وعرض الدكتور أحمد عبد المحسن استشاري الأمراض الباطنية والحميات بمستشفى حميات العباسية أهم الاحتياطات والشروط المتخذة في المستشفى لاستقبال الحالات، حيث تم تخصيص قسمين الأول العزل (الحجر الصحي)، والآخر للاستعداد في حالة ظهور أية حالة مصابة.

وتابع أنه تم إصدار أوامر مشددة للفريق الطبي باتباع إجراءات الوقائية والتعقيم عند التعامل مع المرضى المشتبه بهم، وضرورة اتباع إجراءات النظافة الشخصية وغسل الأيدي باستمرار، وارتداء الماسكات الطبية والقفازات.

وأشار عبد المحسن إلى أن فيروس كورونا سريع التحور وبصفة مستمرة، وهو ضعيف خارج جسم الإنسان شديد الضراوة بداخله

