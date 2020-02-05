شكرا لقرائتكم خبر عن 16 فبراير.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع وكيل وزارة الصحة، الاستعدادت الخاصة بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال «بالمجان»، التي تنفذها مديرية الصحة، في الفترة من 16 إلى 19 فبراير الجاري، لتطعيم الأطفال في المرحلة العمرية من عمر يوم وحتى 5 سنوات بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة،حيث يبلغ عدد الأطفال المستهدفين في الحملة 559 ألف و696 طفل.

وكلف محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية للتنويه عن الحملة، ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى، مؤكدا على أهمية قيام مديرية الأوقاف من خلال أئمة المساجد بالإعلان والتنويه عن مواعيد الحملة خلال خطب يومى الجمعة 7 و14 فبراير الجارى، بالإضافة إلى قيام رعاة الكنائس بالتنويه عن الحملة في قداس يوم الأحد الموافق 9 فبراير الحالي، مطالبًا الأجهزة التنفيذية والمواطنين بالتعاون مع فرق الحملة لتطعيم جميع الأطفال المستهدفين في كافة أنحاء مدن ومراكز وقرى المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، ان استراتيجية العمل بالحملة تعتمد على التطعيم من منزل إلى منزل ومن شقة إلى أخرى على مستوى الإدارات الصحية السبع و194 مركز تطعيم بالوحدات الصحية من خلال 1562 فرق تطعيم ثابتة ومتحركة، منها 228 فرقة ثابتة و1334 متحركة.