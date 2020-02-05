شكرا لقرائتكم خبر عن مئات الأهالي بالبحيرة وكفر الشيخ يشيعون جثامين «أسرة الرحمانية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع المئات من أهالى قرية كفر سعد بالرحمانية في البحيرة، مسقط رأس الزوجة القتيلة في حادث مقتل «أسرة الرحمانية»، جثمان الزوجه وبناتها الثلاثة، بينما شيعت قرية جمجمون بمحافظة كفر الشيخ جثمان الزوج.

وكانت نيابة الرحمانية الجزئية، برئاسة المستشار حسن أبوعيطة، قررت تقرير الطب الشرعى حول تشريح جثامين الأسرة التي عثر عليها الأهالى مقتولة في منزلهم، ودفن الجثث عقب ذلك، كما قررت استعجال تحريات المباحث حول الواقعة، وذلك في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة برئاسة المسشار عماد الجندى، رئيس نيابة شمال دمنهور الكلية، حول الواقعة.

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وقام فريق من نيابة الرحمانية الجزئية، برئاسة المستشار حسن أبوعيطة، رئيس النيابة، معاينة منزل الأسرة التي عثر عليها الأهالي مقتولة داخل منزلهم، وتم انتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة مكان الواقعة والجثامين، وكلفت النيابة العامة المباحث بالتحرى عن الواقعة وأسبابها.

وتبين من المعاينة الأولية للمستشار عادل الشرنوبى، مدير نيابة الرحمانية، العثور على الأب مشنوقًا وجثته مدلاة من حبل مثبت بسقف المنزل، بينما تم العثور على جثامين الأم وبناتهما الثلاثة مقتولين داحل حجرة النوم.

وأبلغ الأهالى بعزبة على خضر، التابعة لقرية سمخراط بمركز الرحمانية بالبحيرة، بالعثور على جثامين أسرة كاملة مكونة من ٥ أفراد مقتولين داخل منزلهم بالبحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد أحمد البنا، مأمور مركز شرطة الرحمانية، بإبلاغ الأهالى بالعثور على أسرة كاملة مقتولة بالمنزل مكونة من الأب والأم و٣ من الأبناء.

وتبين من الانتقال مقتل أسرة كاملة في مركز الرحمانية بالبحيرة وهم: «مسعود .ع .غ» ٤٠ سنة، وزوجته «عواطف. ع. ر» ٣٠ سنة، وأنجالهما «نورا» ٨ سنوات، و«ندا» ٥ سنوات، و«أمل» عام ونصف.