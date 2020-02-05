شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» و«سينتيا» و«غوي» يبحثون أجندة التعاون والعمل المشترك بين «القوى العاملة» و«العمل الدولية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، سينتيا صموئيل أولونجوان مساعدة المدير العام والمديرة الإقليمية لدول إفريقيا لمنظمة العمل الدولية، وبيتر فان غوي، نائب المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية لدول أفريقيا، على هامش الاجتماع السنوي لمديري مكاتب منظمة العمل الدولية في الدول الإفريقية الذي يعقد بالقاهرة ويستمر ويختتم أعماله غدا الخميس، للاتفاق على أجندة التعاون والعمل المشترك بين الوزارة والمنظمة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد «سعفان» أن الهدف الأساسي هو تحقيق التعاون والعمل المشترك باعتباره الأساس لتحقيق النجاح في الملفات المشتركة بين مكتب المنظمة بالقاهرة، والوزارة، مشيرا إلى أن ذلك يبدو جلياً في مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية الذي أنهى مرحلته الأولى مؤكدا أننا عازمون على استكمال مشروع التنافسية كي يعطي أرقاما حقيقية في كافة مجالات عمل الوزارة بتطبيقه على مستوى محافظات الجمهورية تباعًا، وتعتمد المنظومة الجديدة على التحول الرقمي توحيدا للجهد وللمفاهيم بين المديريات وتدريب المفتشين على استخدامها في أثناء التفتيش.

وتابع الوزير: إن مديريات القوى العاملة بمحافظات الإسكندرية وبورسعيد والشرقية تم حوسبتها بنسبة 100%، وتتوالى المحافظات تباعًا ليتم تعميم الحوسبة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى الوزارة، طبقت المرحلة الأولى من مشروع التنافسية على مستوى 11 محافظة، مستهدفا 26 مكتبا لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، ضمت 120 مفتشا.

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وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية قامت بتشكيل مجلس أعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل يختص بمناقشة كافة المشكلات العمالية أو التشريعية في مجال العمل، مشيرا إلى أن للمجلس مجالس فرعية بالمحافظات، ويتم عقد اجتماعاته بالمحافظات.

ومن جانبها أشارت «سينتيا» إلى أن أهم الموضوعات المطروحة حاليا هي «التنافسية» و«الإنتاجية» وتم إلقاء الضوء عليهما الاجتماع مع اتحاد الصناعات المصرية وخاصة بعض النقاط المهمة الخاصة بتحقيق العمل اللائق في مصر، وضرورة استغلال الموارد المتاحة بالفعل والاهتمام بالشباب وتحقيق المساواة بين الجنسين.

وفي نفس السياق أعرب بيتر فان غوى نائب المدير الاقليمى لمنظمة العمل عن سعادته لوجوده في مصر لحضور هذا الاجتماع وأن المصريون على قدر التحدي، وأن العالم كله يرى هذا الآن .

وأكد «غوي» أن مصر على قائمة أولويات العمل للمنظمة، مشيرا إلى أن المكتب الإقليمي بالقاهرة لديه ولاء لمصر ليس شخصا أو اثنين لكن المكتب بالكامل .