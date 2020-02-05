شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية تستعد للتقلبات الجوية بسواتر رملية لحماية الكورنيش (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت أحياء الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى، اليوم الأربعاء، لمواجهة موجة الطقس السيئ التي من المقرر أن يصاحبها أمطار وعواصف.

وانتهت إدارة الأزمات والكوارث بحي المنتزه ثان من عمل سواتر باستخدام أجولة الرمال على شواطئ المكس والعصافرة وأبوقير، وذلك لحماية الكورنيش من ارتفاع أمواج البحر.

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ومن جانبه، قال الدكتور ياسر الجندي، رئيس حي المنتزه ثان، إن أجولة الرمال تعمل كحواجز ومصدات لأمواج البحر، لضمان استمرار السيولة المرورية بطريق الكورنيش.

كان الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حذر من تعرض السواحل الشمالية لموجة من الطقس السيئ بدءا من اليوم وحتى الأحد المقبل.

وأشار شاهين، إلى أن الموجة تشهد نشاط مثير للرياح المحملة بالرمال والأتربة، تصل للعاصفة على بعض المناطق المكشوفة، وتؤدي إلى حدوث اضطراب في الملاحة بالبحرين الأحمر والمتوسط.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن سرعة الرياح على السواحل الشمالية تتراوح من 40 إلى 50 كيلو متر حتى الأحد المقبل.

الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ

الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ

الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ