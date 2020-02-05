شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية لـ«محلية النواب»: ترسيم الحدود بين المحافظات يُنهي المشكلات العالقة بينها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه لابد من الانتهاء من ترسيم الحدود بين المحافظات، لحل كل المشكلات العالقة بينها بسبب عدم حسم هذه القضية.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، المخصصة لمناقشة طلبات إحاطة خاصة بمشكلات محافظة الإسكندرية، من بينها طلب إحاطة للنائبة إنجي مراد، بشأن نقص الخدمات والمرافق العامة في قرية أبيس بمحافظة الإسكندرية، حيث طالبت النائبة بترسيم الحدود الإدارية بين محافظتي البحيرة والإسكندرية، ووضع خطة علمية للتنسيق الحضاري والتخطيط العمراني، وتوفير الخدمات المطلوبة من وسائل النقل العام ومنافذ للتموين والاهتمام بدور العبادة الموجودة، وتخصيص أرض لإنشاء مدرسة عليها.

ورد محافظ الإسكندرية، قائلا: «الحل عمل ترسيم للحدود بين محافظتي الإسكندرية والبحيرة، وسأتابع مشكلة قرية أبيس بنفسي وسأنزل القرية وألتقي المواطنين للاستماع لمطالبهم، ونرى مشكلات المياه والصرف الصحي التي تدخل في تبعية محافظة الإسكندرية لحلها».

من جانبه، أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن هناك «مجموعة وطنية» تعمل على ملف ترسيم الحدود على مستوي مصر، ولحين الانتهاء من ملف ترسيم الحدود، فإن هناك بعض الخدمات في قرية أبيس تابعة لمحافظة البحيرة، وخدمات أخرى لمحافظة الإسكندرية، واللجنة توصي بتشكيل لجنة تضم سكرتيري عموم محافظتي الإسكندرية والبحيرة، وممثل عن صندوق تطوير العشوائيات، للنزول على أرض الواقع لرصد مشكلات واحتياجات القرية، وإعداد مذكرة تفصيلية عن سبل رفع كفاءة الخدمات، وعرضها على اللجنة خلال 15 يوما.