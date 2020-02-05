شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يوجه بسرعة إنهاء مرافق 109 أفدنة بجمصة لطرحها للاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بسرعة الانتهاء من إجراءات توصيل المرافق للمرحلة الثالثة والرابعة بالمنطقة الصناعية والمقامة على 108 فدان وتضم 199 قطعة وذلك للبدء في طرحها عن طريق الهيئة العامة للاستثمار.

وقال «مختار» خلال رئاسته لمجلس إدارة المنطقة الصناعية، الأربعاء، بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ ومنال الغندور السكرتير العام المساعد للمحافظة وأعضاء مجلس إدارة المنطقة، إن «المستثمرين شركاء أساسين في عملية التنمية وتحسين البيئة التي تشهدها وستشهدها المحافظة من خلال تطوير منظومة النظافة وإنشاء مصانع لتدوير القمامة«.

ووجه المحافظ بإجراء صيانة لجميع أعمدة الإنارة والتأكد من عدم وجود أسلاك خارج أماكنها حفاظا على حياة العاملين والمترددين على المنطقة الصناعية وسرعة صيانة بلاعات الأمطار وتطهيرها لمواجهة أي أمطار طارئة.