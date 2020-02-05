شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 81.4% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2019 / 2020، بنسبة نجاح 81.4 %، حيث تقدم لأداء الامتحان 116682 طالب وطالبة، حضر منهم 116345 موزعين على 671 لجنة إمتحانية في ٢٠ إدارة تعليمية.

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واعتمد المحافظ نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي أمل للصم، للعام الدراسي 2019/2020 بنسبة نجاح 95.8 %، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول النور للمكفوفين 100 %.

كما اعتمد المحافظ النسبة العامة لإجمالي نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول بمرحلة التعليم الأساسي القسم المهني وبلغت نسبة النجاح 99.4% .

هنأ محافظ الشرقية الناجحين في امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام، وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي، مشيدا بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة، لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب مؤكداً أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقي الشعوب.