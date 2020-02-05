شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين «النقل» و«التنمية المحلية» لصيانة الطرق بـ2 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، بروتوكول تعاون بين وزارتي النقل والتنمية المحلية لصيانة ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات وتتضمن المرحلة الأولى ١٢ محافظة بإجمالي تكلفة مالية ٢ مليار جنيه.

وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إنه خلال احدى منتديات الشباب قدم احد المتواجدين شكوى من سوء الطرق الداخلية بالمحافظات، ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي يحل مشكلات الطرق الداخلية وتم تشكيل لجنة لدراسة الطرق التي يجب تحسينها.

وأضاف «شعراوي» في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أنه سيتم تنفيذ الطرق تحت إشراف هيئة الطرق والكبارى ولجان مشتركة من مديريات الطرق بالمحافظات وتم وضع ضوابط للطرق التي تحتاج صيانة عاجلة وسيتم الانتهاء من هذه المشروعات قبل نهاية يونيو المقبل.

وقال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن البروتوكول يتضمن جدول بالطرق التي يتم تنفيذها، والجداول الزمنية المخططة لها بين عدداً من المحافظات.

وأضاف «الوزير» أن التعاون بين الجانبين سيشهد الطرق الرئيسية، ثم الطرق الداخلية داخل المدن وبعضها، وعرض فيديو توضيحي لمعدة تدخل على الطرق وهى «مكسرة ومشروخة» لتخرج «طرق مسفلتة»، بحسب قوله.

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ولفت إلى أن تلك الماكينة سبق أن عملت بالفعل في طرق، وهناك ماكينة أخرى، وتم التعاقد على 3 ماكينات أخرى جدد، بالإضافة لمعدات أخرى.

كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع بروتوكول للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة، وصندوق تطوير المناطق العشوائية.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن البروتوكول يأتي في إطار اهتمام الحكومة المصرية بتطوير مراكز الشباب؛ فأجزاء منها يعاد صيانتها، ويتم تحويلها لمراكز خدمة مجتمعية لأكثر من نشاط ليس كرة القدم فحسب.

وأضاف أن الرؤية تتضمن أن يكون بمراكز الشباب أنشطة ثقافية وأسرية وبعضها طبي، خصوصاً أنها موجودة في كل بقاع مصر، حيث يوجد نحو 4330 مركز شباب على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن الاستثمارات لتطوير مراكز الشباب في عام واحد فقط تسجل مليار و535 مليون جنيهاً، وتم ضخ استثمارات من القطاع الخاص مقدارها 950 مليون جنيهاً، وهو ما ذهب لتنفيذ رؤية الوزارة، جزء منها كان لحمامات سباحة، وأجزاء من الرؤية التحويلية مثل إنشاء «صالات متعددة».

وشدد على اهتمام الوزارة بالمناطق العشوائية والنائية والبعيدة، مؤكداً أن التعاون مع القطاع الخاص ناجح، وأنهم يسعون لتعاون مثمر مع صندوق المناطق العشوائية.

وقال الدكتور خالد صديق، مدير صندوق المناطق العشوائية، إن الصندوق حريص على بناء البشر، حيث أننا انجزنا كثيراً في بناء الحجر، وبنهاية عام 2020 سنكون قد قضينا على المناطق العشوائية، ومن ثم نعمل على بناء الإنسان بجميع مناطق مصر.