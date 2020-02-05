شكرا لقرائتكم خبر عن الموجة الـ15 بالمحافظات: إزالة 167 حالة بالمنيا وتنفيذ 85 قرارًا بكفر الشيخ واستعادة 140 فدانًا بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، الأربعاء، حملاتها لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية ضمن الموجة 15، لاسترداد أملاك الدولة.

في القليوبية، قال المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، إنه تم إزالة 75 حالة تعدي، منهم 50 حالة على أملاك الري، و25 حالة على الأرض الزراعية بقرية الأخميين وعرب مهدي بأبوالغيط التابعة لمركز القناطر الخيرية.

وفي كفرالشيخ، قال المحافظ اللواء جمال نور الدين، إنه تم تنفيذ 85 قرار إزالة للتعديات على أرض أملاك الدولة، بمساحة إجمالية 247640 م٢ بمساحة 1 فدان و5 قيراط مع قطع ورفع المرافق كعدادات الكهرباء ومياه الشرب بقرى بر بحري لمركز ومدينة بلطيم.

وفي الغربية، أكد المحافظ الدكتور طارق رحمي، أنه تم إزالة 64 حالة تعدي على أملاك الدولة بمساحة 2967م2 تمثلت في إزالة 44 حالة تعدى على أملاك الري والصرف بمساحة 1456م2 و8 حالات تعدي على أملاك الأوقاف بمساحة 1151م2 و12 حالة تعدي على أملاك الدولة بمساحة 360م2 في مركز ومدينة زفتي.

وأوضح «رحمي» أن حصيلة الموجة 15 منذ بدايتها هو استرداد 18579م2 بتنفيذ 203 حالات إزالة على أملاك الدولة.

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وفي الشرقية، أعلن المحافظ الدكتور ممدوح غراب، إزالة 8 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمركزي الزقازيق ومنشأة أبوعمر، مشيرًا إلى أن الحملات التي شنتها رئاسة مدينتي الزقازيق ومنشأة أبوعمر، بالتنسيق مع قوات الأمن نجحت في إزالة 5 حالات تعدي بالزراعة على أراضي أملاك الدولة، على مساحة 5 قراريط و12 سهمًا بمركز الزقازيق، بالإضافه إلى إزالة 3 حالات تعدي بالمباني على أراضي أملاك الدولة، بمساحة 1469 متر مربع بمدينه منشأة أبوعمر.

وفي المنيا، قال المحافظ اللواء أسامة القاضي إنه تم إزالة واسترداد 167 حالة بجميع مراكز ومدن المحافظة، منها 147 حالة إزالة تعدي بالبناء بإجمالي مساحة 10034 متر مربع، و20 حالة إزالة زراعة على مساحة 853 فدان و17 قيراط، ليصل بذلك إجمالي الحالات التي تم استردادها منذ بداية الموجة 401 حالة، بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات المعنية بالتصدي بحسم وردع المخالفين.

وفي أسيوط، قال المهندس نبيل الطيبي، سكرتير مساعد المحافظة إنه تم تنفيذ 132 قرار إزالة واسترداد 578 فدان من الأراضي المملوكة للدولة بمختلف قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وأضاف أنه تم سداد رسوم الفحص لـ210 حالات بمساحة 1699 فدان زراعة وجاري إصدار إشعارات المعاينة للسداد وجاري سداد رسوم الفحص لعدد 126 حالة

بمساحة 529 فدان زراعة وجاري ارسال 52 طلب تقنين لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمساحة 225 فدانًا.

وفي قنا، قال المحافظ اللواء أشرف الداودي، إن الحملة نجحت في إزالة 7 حالات تعدي بالزراعة على أراضي أملاك الدولة بمساحة 140 فدانًا وازالة 11 حالة تعدي بالمباني بمساحة 2356 مترًا مربعًا.

وفي الاقصر، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة محمد سيد سليمان، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة في مناطق الدير والنواصر والنجوع بحري، أسفرت عن إزالة الأعمال المخالفة لعدد 20 حالة تعدي بمساحة 1972 م2، متعدية على أراضي أملاك دولة ومنافع ري عبارة عن أسوار وحظائر و«عشش» ومبان عشوائية متنوعة.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة برئاسة العميد علاء عبدالجابر، حملة إزالات مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة أسفرت عن تنفيذ إزالة 26 قرار إزالة «زراعة، مباني» بإجمالي 20 فدان و8قيراط و13سهم بالإضافة إلى 10 حالات تقنين بمسطح 18 فدان وتحرر المحضر رقم436 لسنة2020 إداري القرنة.