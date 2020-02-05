شكرا لقرائتكم خبر عن «شوقي»: طلاب «2 ثانوي» أنهوا مقولة «حافظ مش فاهم».. ومصر تستحق بذل المجهود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الطلاب المتميزين سيحصلون على مواد تعليمية متميزة الفصل الدراسي الثاني من قبل الوزارة.

Advertisements

وأضاف شوقي أن «الطلاب أحدثوا طفرة خلال 6 شهور من الفهم والتركيز وأنهوا مقولة حافظ مش فاهم ونثق بيهم جدا والرهان عليهم كسب».

وتابع شوقي، خلال مؤتمر صحفي بوزارة التربية والتعليم لشرح نتائج امتحانات الصف الثاني الثانوي: «احنا اتكسفنا نعرض نتيجة العام الماضي لتدني مستوي الطلاب لكنهم العام الحالي أبهروا الجميع ونعمل حاليا على تقديم تدريس جيد ومتوازن ونماذج استرشادية أكثر»، مضيفًا: «ندرب الطلاب للمستقبل ولا نتدرب فيهم، وهناخد وقت عشان نواصل الماتش بتفوق».

وأوضح شوقي أن مصر تستحق والطلاب تستحق بذل المجهود، وكلنا بنتعلم ونتطور ونعالج الأخطاء ونرصده ونستمر للأمام، مؤكدًا أنه يجب أن نحتفل بإحداث الطلاب بتفوق مهاري متميز خلال أقل من عام واحد، وطلاب النظام الجديد عند وصولهم للصف الأول الثانوي سيكونوا متميزين ومكافئين لطلاب الدول المتقدمة.