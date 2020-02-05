شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: «متشغلوش نفسكم بمجموع الثانوية ومحدش يقول لابنه أنت ساقط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن امتحانات النقل تتم على مستوى الإدارة، وغير موحدة، ومتباينة، ولم يتحدث أحد عن تكافؤ الفرص، مضيفًا «أنا لدي 600 ألف بطل بالصف الثاني الثانوي استطاعوا التفوق بنظام التقييم الجديد المكافئ لامتحانات الدول المتقدمة».

وتابع أن الامتياز بالجامعة من 85%، وجيد جدًا من 75% وليس درجات، وتحديد مستوى الطلاب يحفزهم على التطوير، مضيفًا «محدش يقول لابنه إنت ساقط ولكن يجب تحسين مستواك بمواد محددة».

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وأضاف شوقي سيتم إتاحة كروت النتيجة للطلاب وأولياء لتحديد مستوى طلابهم، ومتشغلوش نفسكم بمجموع الثانوية العامة ومتضيعوش وقتكم وفلوسكم بالدروس الخصوصية.

وشدد شوقي أن «غالبية الدوشة الحاصلة هم ممن في قاع المنطقة الرمادية ولا يمثلون 10% من الطلاب، ولا تلقوا باللوم على الوزارة.. وشوفوا زمايلكم اتطوروا إزاي»، ووصف ذلك بـ«الفنكوش».

وأكد شوقي أنه لا تظلم بالامتحانات الإلكترونية لأنه لا تدخل لبشري، ولكن سيتم إتاحة تبويب للشكوى للتحقق منها بعد إدخال الكود من الطالب نفسه.

وتابع شوقي أن أولياء الأمور لم يتوقعوا نجاح أبناؤهم لكنهم تمكنوا من النجاح، مؤكدًا أن طلاب الصف الثاني الثانوي دخلوا على بنك المعرفة 42 مليون مرة.