شكرا لقرائتكم خبر عن «شوقي»: 10% من طلاب «2 ثانوي» حاولوا الغش بذكاء وبقولهم «متعملوش كده تاني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن هناك الآلاف من طلاب الصف الثاني الثانوي حصلوا على الدرجات النهائية بمواد الامتحانات، ونظام الأسئلة الجديد أفرز المواهب والمتفوقين، مضيفًا أن مخاوف أولياء الأمور خاصة بدخول الجامعة ولا دخل لدخول الجامعة بالصفين الأول والثاني الثانوي.

وأكد شوقي خلال مؤتمر صحفي بوزارة التربية والتعليم لشرح نتائج امتحانات الصف الثاني الثانوي، أن نظام التقييم الجديد يقدم روشتة علاجية لمستوى الطلاب بالمواد الدراسية لتحديد مستواهم وبذل المجهود والمذاكرة بطريقة مختلفة، لافتًا إلى أننا نقوم بتحديد مستوى الطلاب حاليًا للتدخل العلاجي لهم.

Advertisements

وأضاف شوقي أن دلالة مؤشر الأداء الملون يعكس مستوى الطلاب مقارنة بباقي زملاؤه، وليس الهدف جمع الدرجات ومعرفة نسبتها من مجموع الثانوية العامة، مؤكدًا أن نظام القبول بالجامعات يعتمد على ما حققه الطلاب سواء مرتفعة أو منخفضة.

وتابع أن مؤشر الأداء يتيح للطلاب معرفة المواد التي تحتاج لمجهود أكثر من مواد أخرى.

وأضاف أن 10% من طلاب الدفعة الحالية حاولو الغش بذكاء عن طريق الدخول بكود مختلف لربط الامتحانات وحلها عبر جروب واتس آب وهو ما نتج عنه خطأ في السيستم لنحو 60 ألف طالب وطالبة.

وأكد شوقي أن «هناك ليستة بهؤلاء الطلاب وممكن نوصل لأولياء الأمور وبقولهم متعملوش كده تاني عشان شايفنكم واستغل ذكاؤكم في تحسين مستواكم بدلا من الغش»، مضيفًا أنه تم إنشاء قاعدة بيانات بـ60 ألف طالب حاولو الغش وتم تنقية وتصفية باقي المجتهدين لعدالة التصحيح الإلكتروني وطلعنا الغشاشين بره.