شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: نحاول تغيير مصطلح ناجح وراسب.. «مفيش حاجة اسمها ساقط أو شايل المادة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن فهم كارت النتيجة الخاصة بالصف الثاني الثانوي يعكس هدف تغيير منظومة التعليم الجديد.

وأضاف «شوقي»، خلال مؤتمر صحفي بوزارة التربية والتعليم لشرح نتائج امتحانات الصف الثاني الثانوي، الأربعاء، أن الهدف الأساسي هو تغيير ثقافة تجميع الدرجات لثقافة فهم نواتج التعلم، موضحًا أن أولياء أمور طلاب الصف الثاني الثانوي يجب أن يفخروا بهم لأنهم دفعة مميزة.

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وأكد «شوقي» أن الكارت الملون يعكس مستوى الطلاب الحقيقي، ونحاول تغيير ثقافة الدرجات ومصطلح ناجح وراسب، مؤكدا: «مفيش حاجة اسمها ساقط أو شايل المادة.. ولكن لدينا الآن مستويات متدرجة لفهم المادة».

وتابع أن الأرقام نفسها ليس لها معنى لأن الطلاب كانوا يتوقعون الأسئلة وتحفظ الإجابة وهو ما لم يحدث بالنظام الجديد.

وأضاف أن متوسط الطلاب بالصف الأول الثانوي حصلو على 30% وخلال العام الحالي بعد مرور نحو 7 شهور ارتفعت المتوسطات إلى 88% وفقا لنظام الأسئلة الجديدة.