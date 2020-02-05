شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتوجه لأديس أبابا لحضور الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر سامح شكري، وزير الخارجية، الأربعاء، متوجهًا إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في الاجتماعات التمهيدية للدورة الـ33 لقمة الاتحاد الأفريقي، المنعقدة خلال الفترة من 5 إلى 10 فبراير 2020، حيث يترأس الدورة العادية الـ36 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي على مستوى وزراء الخارجية الأفارقة، يومي 6 و7 الجاري، على أن يليها الدورة العادية الـ33 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي يومي 9 و10 فبراير 2020.

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وفي تصريح للمستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أفاد بأن القمة ذات أهمية خاصة على ضوء ما ستشهده من تسليم رئاسة الاتحاد الأفريقي من مصر إلى جنوب أفريقيا، حيث عملت القاهرة خلال عام رئاستها للاتحاد في 2019 مع الأشقاء الأفارقة على عدة أولويات، أبرزها التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسلم والأمن، والإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد، ومد جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب الأفريقية، فضلاً عن التعاون مع الشركاء الدوليين للقارة الأفريقية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن اجتماعات المجلس التنفيذي ستناقش عدة موضوعات من أهمها أنشطة الاتحاد الأفريقي وأجهزته، وموضوع عام 2019 «اللاجئين والعائدين والنازحين داخليًا: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا»، وكذا المذكرة المفاهيمية وخارطة الطريق الخاصة بموضوع عام 2020 «إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية في أفريقيا»، فضلاً عن مناقشة التقرير الخاص بالتقدم المحرز اتصالاً بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

واختتم حافظ تصريحاته، مشيرًا إلى أنه من المُنتظر أيضًا أن يُجري الوزير شكري مباحثات ثنائية مع عدد من نظرائه الأفارقة على هامش الاجتماعات، وذلك لبحث التعاون الثنائي والقضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك.