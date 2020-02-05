جنح طوارئ المقطم تبرئ 102 شخصا بقضية "شغب عفروتو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة جنح المقطم "طوارئ" برئاسة المستشار أحمد دبوس، المنعقدة بزينهم، اليوم الأربعاء، ببراءة 102 شخصا من اتهامهم بالتعدي على مستشفى المقطم، احتجاجا على مقتل محمد عبد الحكيم الشهير بـ"عفروتو" على يد معاون مباحث وأمين شرطة بالقسم.

وقال المحامي عبدالله طنطاوي، عضو فريق الدفاع عن المتهمين، إن المحكمة قضت ببراءة جميع المتهمين بعد إعادة القضية من الحاكم العسكري لذات المحكمة لتشديد حكمها الأول القاضي بحبسهم سنة.

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كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية قد أمرت بإحالة المتهمين من أقارب وذوي المجني عليه، محمد عبد الحكيم عفروتو، لمحكمة جنح المقطم أمن الدولة طوارئ لاتهامهم بالاعتداء على مستشفى المقطم والتجمهر.

ونسبت النيابة برئاسة المستشار مصطفى بركات، للمتهمين اتهامات بالتجمهر وحرق سيارتي شرطة ومقاومة السلطات، ومحاولة اقتحام قسم شرطة المقطم، وحيازة مولوتوف.

يذكر أن الدائرة 14 جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بعابدين، قضت في وقت سابق بمعاقبة "محمد. س" معاون مباحث بقسم المقطم بالسجن 3 سنوات، و6 أشهر لأمين الشرطة "محمد. أ" في اتهامهما بقتل المجني عليه محمد عبدالحكيم "عفروتو".