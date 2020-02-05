مباحث حلوان تنجح في كشف غموض مقتل صاحبة مزرعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، التفاصيل الكاملة لواقعة ضبط المتهم بقتل سيدة لسرقتها بحلوان.

تلقى المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا بالعثور على سیدة متوفاة بشارع أحمد عامر من شارع ترعة الرشاح الملاءة بعرب غنیم.

وبالانتقال والفحص عُثر على الجثة مُسجاة على وجهها، وبها إصابات عبارة عن جرح قطعي أعلى الحاجب الیمنى، وجرح تهتكي بفروة الرأس وكدمة بالعین الیمنى، وعثر بجوارها على حجر أبیض اللون ملطخ بالدماء، جوال خالي أزرق اللون، إناء یحوي كمیة من المثلى المستخدمة في الطھي وبعض العبوات الدوائية.

تم التحفظ علیهم وبسؤال "نجل شقیق المجني علیها" المقیم معھا بذات العنوان بحلوان نفى علمه بملابسات الواقعة، ولم یتهم أو یشتبه في أحد بارتكابه.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم العميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، لكشف غموض الواقعة.

وبعمل التحريات تحت إشراف العميد محمود حجازي، مفتش المباحث، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "إسماعیل م"، 20 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في القضیة رقم 1224 لسنة 2016م جنح أحداث التبین والمطلوب التنفیذ علیه في القضیة رقم 7189 لسنة 2019م الأزبكیة " تسول" والمقضي فیها بالحبس.

وعقب تقنین الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن الرواد محمود سعداوي وأحمد الدالي وإسلام رمزي وأحمد شعلان وأحمد فتحي وعمرو أبو اليسر، ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وبمواجهته أمام اللواء أيمن صلاح، مفتش الأمن العام، بالمعلومات والتحریات اعترف بارتكاب الواقعة.

وأقر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالیة وعلمه بحیازة المجني علیھا على مبالغ مالیة لكونھا تقوم بالاتجار في المواد الغذائیة بالقرب من محل الواقعة، اختمر في ذهنه فكرة سرقتها، وفي سبیل ذلك قام بتتبع المجني علیها عقب الانتهاء من عملها، وأثناء محاولته سرقتها استغاثت المجني علیها بالأهالي إلا أنه تعدى علیھا بالضرب باستخدام الحجر المعثور علیه محدثًا إصابتها التي أودت بحیاتھا واستولى منها على مبلغ مالي 450 جنیها وكذا فردة حلق ذهب، وفر ھاربًا، وتم بإرشاده ضبط الحلق المستولى علیه، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالي على متطلباته الشخصية.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء عاطف خضر، مدير قطاع الجنوب، واللواء شريف وجيه، مساعد فرقة حلوان، إلى النيابة العامة.