محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن نتائج الصف الاول الثانوي والثاني الثانوي ليس لها علاقة بتحديد الكلية التي سيدخلها الطالب.
وبدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بمقر الوزارة، لشرح نتيجة الصف الثاني الثانوي ونظام التقييم الجديد، وكيفية فهم نتائج الامتحانات الإلكترونية والاستفادة منها.
وقال شوقي: "بندي الكارت للطالب، فهو عبارة عن روشته يقدر يعرف بيها مستواه فين ويشتغل على نفسه".
وتابع: "الطالب بيحصل على النتيجة زي نتيجة التحليل بهدف معرفة مستواه".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التربية والتعليم: "نتيجة أولى وثانية ثانوي زي نتيجة التحاليل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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