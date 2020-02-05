مقارنة.. كيف تفوق الجيش المصري على جيوش تركيا وإسرائيل وإيران والشرق الأوسط؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أشرف جهاد:

تصدر الجيش المصري قائمة أقوى 10 جيوش في منطقة الشرق الأوسط، متفوقا على جيوش إسرائيل وتركيا وإيران، في التصنيف السنوي لموقع "غلوبال فاير باور" العالمي المختص بالشأن العسكري للدول.

وتقدم الجيش المصري 3 مراكز عن التصنيف الذي أعلنه الموقع العالمي في مارس 2019، ليدخل لأول مرة ضمن قائمة الـ10 الكبار محتلا المركز التاسع. فيما تراجع الجيش التركي مركزين ليصبح في المركز الحادي عشر، وحافظ الجيش الإيراني على ترتيبه في المركز الرابع عشر.

كما تراجع الجيش الإسرائيلي مركزين في القائمة الجديدة ليحتل المركز الثامن عشر، بعد الجيش السعودي الذي تقدم 8 مراكز دفعة واحدة وجاء في المركز السابع عشر.

ويعد موقع "جلوبال فاير باور" التصنيف مُعتمدًا على 55 عاملا لتحديد "مؤشر القوة" لكل جيش. ولا يعتمد الترتيب فقط على العدد الإجمالي للأسلحة الموجودة لدى أي دولة، ولكن يركز بدلا من ذلك على تنوع السلاح، وتطور التكنولوجيا المستخدمة.

مراكز قوة الجيش المصري

وساهم تقدم ترتيب القوات البرية المصرية في رفع تصنيف الجيش المصري، مع دفعة إضافية من التقدم النوعي في عدة أسلحة متنوعة مثل حاملات الطائرات والمقاتلات الهجومية.

واحتل الجيش المصري المركز الرابع عالميا في قوة الدبابات، والسادس عالميا في العربات المدرعة، والسادس عالميا في المدفعية الذاتية. كما حصد نقاطا مرتفعة في قوة قواعد الصواريخ، التي حلت كذلك بالمرتبة السادسة عالميا. وجاءت المقاتلات التدريبية المصرية في المركز الخامس عالميا، بينما حلت المروحيات المصرية المقاتلة بالمركز الثامن عالميا.

وفي القوة البحرية، حصل الجيش المصري على تقييم مرتفع جدا في قوة الألغام والألغام البحرية، التي جاءت بالمركز الثاني عالميا، بينما حصلت مصر على المركز الثالث عالميا في تقييم حاملات الطائرات.

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مصر Vs تركيا

وفي حين تفوق الجيش التركي على نظيره المصري من حيث الميزانية المخصصة للدفاع، والقوة الشرائية للأسلحة، وعدد الطائرات الكلي، إلا أن الجيش المصري تفوق من حيث عدد المقاتلات الهجومية والمقاتلات النوعية المتخصصة، إضافة إلى العدد الكلي للقوات العسكرية العاملة والاحتياط.

كما تفوق من الناحية البرية من حيث عدد الدبابات والمدرعات والمدافع وراجمات الصواريخ، ومن ناحية القوة البحرية من حيث عدد القطع البحرية وحاملات الطائرات.

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مصر Vs إسرائيل

وشكلت القوتين البرية والبحرية ثقلا كبيرا ساهم في إعادة التفوق للجيش المصري على نظيره الإسرائيلي الذي تفوق على الأول من حيث الميزانية العامة وعدد المقاتلات الجوية.

الأفضلية المصرية جاءت لعدة أسباب أبرزها العدد الكلي للقوات العسكرية العاملة والاحتياط، وأسلحة القوات البرية (الدبابات والمدرعات والمدافع وراجمات الصواريخ)، إضافة إلى تفوق كبير في القوة البحرية.

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مصر Vs إيران

الجيش الإيراني تفوق أيضا على نظيره المصري من حيث القدرات التمويلية والميزانية الكلية للدفاع أضافة إلى الأمور اللوجستية، إلا أن الأخير تفوق بشكل ملحوظ من حيث عدد القوات العسكرية، والقوة الجوية والبرية، وفي عدة أسلحة بالقوة البحرية.

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